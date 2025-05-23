Останній з легендарного тріо: як Лука Модрич з провального трансферу став улюбленцем Мадрида

Після завершення сезону Лука Модрич покине мадридський Реал, де виступав протягом яскравих 13 років у клубі. Разом з відходом легендарного хорвата завершиться ціла епоха, адже за цей час капітан "галактікос" став символом та серцем команди.

Лука Модрич останній з легендарного тріо півзахисників (Каземіро та Тоні Кроос) покидає "Королівський клуб". 24 канал пропонує вам поринути у чутливу історію хорвата – від провального трансферу до улюбленця Мадрида.

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Перший контракт з Реалом

Лука Модрич у Реалі / Фото Getty Images

Маловідомий хорватський півзахисник Лука Модрич у 2012 році підписав контракт з Реалом. Тоді "Королівський клуб" заплатив Тоттенхему близько 35 мільйонів євро за 27-річного хавбека.

Лука Модрич дебютував за Реал у матчі Суперкубка Іспанії проти Барселони. Хорватський півзахисник вийшов на заміну та здобув перший трофей у складі "бланкос".

Перехід Модрича у Реал привернув увагу багатьох у світовій футбольній спільноті. Тоді ще ніхто не знав, що Лука зможе стати легендою "вершкових". Перші місяці хорвата у "Королівському клубі" були складними.

У Модрича з самого початку були проблеми з адаптацією, а згодом погіршились стосунки з фанатами Реала. Іспанське видання Marca за підсумками голосування серед вболівальників визнало Луку найгіршим трансфером сезону.

До слова. У першому сезоні Лука Модрич зіграв у 53 матчах за Реал в офіційних турнірах. Хорватський півзахисник забив 4 голи та віддав 8 результативних передач.

У другій половині дебютного сезону 2012/2013 Лука Модрич почав демонструвати високий рівень. У наступній кампанії на Реал та хорватського півзахисника чекали великі зміни.

Зміна тренера та тріумф у Лізі чемпіонів

Лука Модрич виграв перший кубок ЛЧ з Реалом / Фото Getty Images

У сезоні 2013/2014 Карло Анчелотті вперше очолив Реал, замінивши на посаді головного тренера Жозе Моурінью. Італійський фахівець одразу змінив роль Луки Модрича у "Королівському клубі".

Тато Карло перебудував тактику, використовуючи Луку Модрича як ключового гравця у центральній лінії команди. Зірковий хорват у парі з Хабі Алонсо тримали баланс між захистом та креативністю в атаці.

Завдяки Карло Анчелотті Лука Модрич вийшов на високий рівень та став одним з найкращих півзахисників світу та улюбленцем вболівальників "Королівського клубу", які ненавиділи до цього хорвата.

Статистика. У сезоні 2013/2014 Лука Модрич зіграв у 51 матчі за Реал в усіх турнірах. Хорватський хавбек забив 2 голи та віддав 9 асистів.

Саме у сезоні 2013/2014 Лука Модрич виконав легендарний асист на 90+3 хвилині, подавши з кутового на Серхіо Рамоса у фінальному матчі проти Атлетіко в Лізі чемпіонів.

Легендарний асист Модрича на Рамоса у фіналі ЛЧ: дивіться відео

Тоді Реал у екстратаймах зміг переграти "матрацників" з рахунком 4:1. У результаті "вершкові" здобули історичну "Ла Десіму" (10-й кубок Ліги чемпіонів). Також у тому сезоні "бланкос" виграли Кубок Іспанії.

"Золотий період" Реала

Лука Модрич отримав "Золотий м'яч" / Фото Getty Images

Сезон 2014/2015 для Луки Модрича був затьмарений травмами. Хорват пропустив чимало матчів через пошкодження. А спад Реала у тому сезоні пов'язують з проблемами зі здоров'ям у Модрича.

А у кампанії 2015/2016 розпочався той "золотий період" Реала, коли мадридці тримали всю Європу у страху. Після невдалих декількох місяців роботи Рафаеля Бенітеса рятувати "Королівський клуб" прийшов Зінедін Зідан.

Французький наставник розставив усе на свої місця. Лука Модрич знову засяяв, відновивши баланс у центрі поля та став ядром "вершкових", які домінували у Європі.

Лука Модрич разом з Тоні Кроосом та Каземіро контролювали темп гри та рухали атаки Реала, створюючи при цьому баланс в обороні. У результаті "вершкові" виграли три поспіль Ліги чемпіонів (2015/2016, 2016/2017/2018).

Цікаво. З сезону 2015/2016 по сезон 2017/2018 (включно) Лука Модрич зіграв у 128 матчах за Реал, забив 4 голи та віддав 17 асистів. Разом з "Королівським клубом" хорват за цей час виграв 8 трофеїв.

Старання Луки Модрича у підсумку не залишились без уваги. Після успішного сезону 2017/2018 хорватський півзахисник отримав головну індивідуальну нагороду у футболі "Золотий м'яч".

Спад після тріумфу

Лука Модрич у Реалі / Фото Getty Images

Після успішних трьох років у Реала, зокрема у Модрича, почався спад. Спочатку на заміну Зінедіну Зідану прийшов Хулен Лопетегі, якого швидко замінив Сантьяго Соларі.

Команда була розібраною, проваливши сезон 2018/2019. Тоді Реал вилетів від Аякса у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, посів третє місце у Ла Лізі та покинув Кубок Іспанії у півфіналі.

Згодом вболівальники почали ставити питання. Чи не варто 33-річному Модричу покинути команду. Однак у Реал повернувся Зінедін Зідан, який знайшов ідеальне застосування хорвату.

Французький тренер Реала розумно використовував Луку Модрича, зменшивши навантаження. Зінедін Зідан часто міняв хорватського півзахисника з Федеріко Вальверде.

У результаті Модрич повернув свою форму та грав на рівні з 25-річними. Зокрема, Лука демонстрував чудову гру проти топових клубів.

Другий прихід Анчелотті

Модрич, Анчелотті, Карвахаль / Фото Getty Images

У 2021 році Карло Анчелотті, який свого часу розкрив Луку Модрича, повернувся у мадридський Реал. Італійський наставник довіряв хорватському півзахиснику, даючи йому можливість грати.

Натомість Лука Модрич демонстрував чудову гру, продовжуючи бути найкращим півзахисником світу у 36 років – "вічний маестро". Хорватський хавбек під керівництвом Анчелотті мав великий вплив на гру команди.

Лука Модрич відіграв вирішальну роль у матчах Реала у плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Хорват віддав важливий асист на Каріма Бензема у матчі 1/8 фіналу проти ПСЖ, розкішну передачу шведою на Родріго у чвертьфіналі проти Челсі.

До слова. Лука Модрич потрапив до команди сезону 2021/2022 у Лізі чемпіонів від УЄФА.

У результаті Модрич допоміг Реалу здобути трофей Ліги чемпіонів. Для хорвата це став 5-й кубок головного європейського турніру у своїй кар'єрі.

У наступному сезоні Лука Модрич почав менше отримувати часу на полі через прихід молодих гравців. Проте хорват допоміг юним партнерам адаптуватись у команді.

А у кампанії 2023/2024 Лука Модрич повністю став запасним. Однак Карло Анчелотті все одно довіряв хорватському півзахиснику у важливі для команди моменти.

За підсумками сезону Реал знову виграв Лігу чемпіонів. Для Луки Модрича цей кубок став шостим у кар'єрі.

Останній сезон "вічного маестро"

Гравці Реала обіймають Модрича / Фото Getty Images

Перед початком сезону-2024/2025 ходили чутки, що легендарний Лука Модрич може продовжити контракт з Реалом. Проте керівництво клубу вирішило, що пора розпочати нову еру, довірившись молодим.

У останньому сезоні для Луки Модрича Реал відверто провалився. "Королівський клуб" програв Суперкубок та кубок країни, вилетів у чвертьфіналі Ліги чемпіонів та посів друге місце у Ла Лізі.

Цікаво. Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша, ставши найстаршим автором голу Реала. Хорватський півзахисник відзначився забитим м'ячем у віці 39 років та 116 днів.

22 травня 2025 року Лука Модрич повідомив, що покине Реал після завершення клубного чемпіонату світу, який відбудеться влітку. Останній матч на "Бернабеу" хорват зіграє 24 травня проти Реала Сосьєдада у 38-му турі Ла Ліги.

Усі трофеї Модрича у Реалі