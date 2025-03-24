Вигравав трофей з Арсеналом: легенда Карпат і ексгравець Динамо захворів на туберкульоз

Лукас Перес призупинив свою кар'єру через страшний діагноз. Останньою командою іспанського форварда був нідерландський ПСВ.

Відомий іспанський форвард Лукас Перес зіштовхнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям. Цієї зими 36-річний гравець перейшов з Депортиво до нідерландського ПСВ.

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Страшна хвороба Лукаса

Його контракт був розрахований на пів року, але у новій команді він встиг відіграти всього три матчі. Схоже, що більше Лукас за ПСВ не гратиме, адже у нього діагностували туберкульоз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на De Telegraaf. Через хворобу він вибув мінімум на півтора місяця, проте, скоріше за все, Перес вже не зіграє у цьому сезоні.

Форвард провів дуже насичену кар'єру та став відомий українцям завдяки виступам в УПЛ. З 2010 по 2013 роки Лукас захищав кольори львівських Карпат.

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У складі "зелено-білих" Перес забив 15 голів та віддав 8 асистів у 60 зустрічах. Взимку 2013-го Перес перебрався в оренду до Динамо, проте за киян не зіграв жодного матчу.

Також іспанець виступав за Райо Вальєкано, ПАОК, Депортиво, Арсенал, Вест Гем, Алавес, Ельче та Кадіс. Його єдиним трофеєм став Кубок Англії з Арсеналом у 2017 році.