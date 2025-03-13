Однак українець не змінив клубну прописку та почав отримувати ігрову практику на позиції центрального півзахисника. В останньому матчі "канонірів" Зінченко відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів.

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Чи прийняв рішення щодо майбутнього

28-річний футболіст Арсенала прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім у лондонському клубі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Hayters TV. Він заявив, що щасливий бути частиною "канонірів" і готовий приносити користь колективу в будь-якій ролі.

"Чесно кажучи, я дуже радий бути частиною цього чудового клубу та команди. Справді радісно бути поряд із цими хлопцями. Щоразу, коли я потрібен команді та головному тренеру, я – тут. На будь-якій позиції, де я буду потрібний, я – тут, щоб допомогти. Навіть якщо я буду на трибунах, я намагатимусь надати максимальний вплив, підштовхнути інших, просто обійняти когось! Я дійсно радий бути тут.

Моє майбутнє? Я поки що не знаю, якщо чесно. Якби я знав, я міг би сказати про це. До кінця сезону ще далеко. Я думаю, що ми перебуваємо на тій найцікавішій стадії сезону, коли кожна гра – фінал, і ніколи не знаєш, що станеться у футболі", – сказав футболіст.

Довідка. Контракт Олександра Зінченка з Арсеналом розрахований до 30 червня 2026 року. В нинішньому сезоні українець провів 17 матчів на клубному рівні, у яких відзначився одним голом.

Зазначимо, що наступний поєдинок Арсенал проведе 16 березня вдома проти Челсі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.