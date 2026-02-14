Бразилія вперше в історії виграла "золото" Зимових Олімпійських ігор
- Лукас Пінейро Бротен виборов першу в історії зимових Олімпійських ігор золоту медаль для Бразилії у гігантському слаломі, випередивши олімпійського чемпіона 2022 року Марко Одерматта.
- Пінейро Бротен народився в Норвегії, але обрав представляти Бразилію, і його перемога стала першим "золотом" для Південної Америки на зимових Олімпійських іграх.
На Олімпіаді-2026 розіграли медалі у чоловічому гігантському слаломі. Вперше в історії зимових Ігор "золото" здобув представник Бразилії.
Гірськолижник Лукас Пінейро Бротен виборов історичну золоту нагороду для своєї країни. Його перемога стала однією з головних сенсацій змагального дня, адже він випередив фаворитів, включно з олімпійським чемпіоном 2022 року, пише Reuters.
Що означає цей тріумф для Бразилії?
Значущість здобутку важко переоцінити: жоден спортсмен із Південної Америки до цього не вигравав медалі на зимових Олімпійських іграх. "Золото" Бротена стало не лише першим для Бразилії, але й для всього континенту.
Як бразилець виборов "золото"?
У гігантському слаломі він на 0,58 секунди випередив швейцарця Марко Одерматта – чинного олімпійського чемпіона.
Пінейро Бротен продемонстрував блискуче перше коло, відкривши собі серйозну перевагу ще перед другим проїздом. У другому раунді, незважаючи на ускладнення погодних умов, він зберіг спокій і контроль над трасою, що дозволило фінішувати з найкращим загальним часом серед 81 учасника.
Про спортсмена: шлях до олімпійського тріумфу
- 25-річний гірськолижник з’явився на світ в Осло. Лукас Пінейро Бротен має цікаву біографію: народившись у Норвегії від бразильської матері та норвезького батька, він спочатку виступав за Норвегію, але пізніше обрав представляти Бразилію на міжнародних змаганнях.
- До цього олімпійського золота він вже здобував перемоги на рівні Кубка світу та престижних етапах слалому, але саме "золото" у гігантському слаломі стало його найвищим досягненням у кар’єрі.
- Його шлях включав періоди підготовки і виступів у Європі, де він здобував досвід серед сильних конкурентів-альпіністів. Такий вибір шляху дозволив йому виступати успішно на найвищому рівні та здобути історичний тріумф для Бразилії.