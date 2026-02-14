Бразилія вперше в історії виграла "золото" Зимових Олімпійських ігор

На Олімпіаді-2026 розіграли медалі у чоловічому гігантському слаломі. Вперше в історії зимових Ігор "золото" здобув представник Бразилії.

Гірськолижник Лукас Пінейро Бротен виборов історичну золоту нагороду для своєї країни. Його перемога стала однією з головних сенсацій змагального дня, адже він випередив фаворитів, включно з олімпійським чемпіоном 2022 року, пише Reuters.

Що означає цей тріумф для Бразилії?

Значущість здобутку важко переоцінити: жоден спортсмен із Південної Америки до цього не вигравав медалі на зимових Олімпійських іграх. "Золото" Бротена стало не лише першим для Бразилії, але й для всього континенту.

Як бразилець виборов "золото"?

У гігантському слаломі він на 0,58 секунди випередив швейцарця Марко Одерматта – чинного олімпійського чемпіона.

Пінейро Бротен продемонстрував блискуче перше коло, відкривши собі серйозну перевагу ще перед другим проїздом. У другому раунді, незважаючи на ускладнення погодних умов, він зберіг спокій і контроль над трасою, що дозволило фінішувати з найкращим загальним часом серед 81 учасника.

Про спортсмена: шлях до олімпійського тріумфу