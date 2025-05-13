Капітан Реала залишить команду після завершення сезону: він виграв з "вершковими" 22 трофеї

Лукас Васкес ніколи не був у списку головних зірок мадридського Реала. Попри це, він 10 років провів у складі першої команди "вершкових" і доріс до рівня одного з її капітанів.

Правий захисник завжди мав достатньо ігрової практики та був важливою частиною колективу. Після завершення ж сезону-2024/2025 його історія у клубі дійде свого кінця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фабріціо Романо.

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Кінець тривалої подорожі

Керівництво Реала вирішило не продовжувати контракт з 33-річним гравцем, який є чинним до 30 червня. Останнім турніром для іспанського футболіста у складі мадридців стане Клубний чемпіонат світу, що триватиме з 14 червня по 13 липня.

Зазначимо, що Лукас Васкес перебував у структурі Реала з 2007 року. Спочатку він грав за академію та молодіжні команди, а згодом провів сезон в оренді за Еспаньйол.

Після цього іспанець приєднався до основи "вершкових", за яких виступав з 2015 року. За цей час він зіграв 398 матчів на клубному рівні, у яких забив 38 голів і віддав 73 асисти.

До слова. Васкес є одним з найтитулованіших гравців в історії Реала. Він здобув з мадридським клубом 22 трофеї, зокрема п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що також нинішній сезон стане останнім для Карло Анчелотті в Мадриді. Він уже підписав угоду зі збірною Бразилії, яку готуватиме до ЧС-2026.