Іспанії знову почали говорити про зміну клубу для Андрія Луніна. Інформацією з офісу мадридського Реала поділилось видання El Nacional.

Що тепер відомо про майбутнє Луніна?

Джерело зазначило, що чутки про невдоволення українцем кількістю його ігрового часу є правдивими. Українець вирішив знайти собі новий клуб.

Повідомляється, що Андрій також відчуває розчарування планами Реала підписати нового воротаря у разі відходу Тібо Куртуа замість того, щоб довірити місце основного голкіпера йому.

За наявною інформацією, Лунін не має наміру залишатись у комані навіть після приходу нового головного тренера – Жозе Моурінью. Українець уже провів перемовини з керівниками клубу, на яких були його представники.

Відомо, що Луніном цікавляться клуби з Англійської Прем’єр-ліги та італійської Серії А. Реал хоче отримати за свого воротаря 20 мільйонів євро та перешкоджатиме його відходу.

Зазначимо, що Андреа Мальдера викликав воротаря на товариські матчі збірної України проти Польщі та Данії.

Що відомо про кар’єру Андрія Луніна?

Він доєднався до Реала перед серед сезоном 2018/19. За вісім сезонів окрім мадридського клубу грав також за Леганес, Вальядолід та Ов’єдо. У складі цих клубів Лунін перебував в орнедах.

У футболці Реала українець провів 74 офіційні матчі за увесь час. Завоював сім трофеїв, серед яких два чемпіонства в Іспанії та дві перемоги у Лізі чемпіонів.

Піком кар’єри Луніна у Реалі став сезон 2023/24. У цей час він зіграв в 31 матч, у яких допоміг виграти Ла Лігу та лігу чемпіонів. За підсумками 2024 року Андрій потрапив до числа номінантів на Трофей Яшина, але не виграв його.