Андрій Лунін хоче змінити клубну прописку. Українському голкіперу набридло "гріти" лаву запасних мадридського Реала.

26-річний український воротар вирішив піти із мадридського Реала. Про своє рішення Андрій Лунін вже сповістив президента "вершкових" Флорентіно Переса, пише 24 Канал із посиланням на E-Notícies.

Що Перес сказав Луніну?

Українець сказав очільнику мадридського клубу, що більше не хоче бути дублером Тібо Куртуа, у якого є чинний контракт із клубом до кінця червня 2027 року.

Така заява Луніна неабияк здивувала Переса. Президент Реала відповів, що хоче, аби український футболіст залишився у команді, але не буде силоміць тримати Андрія у клубі. Своєю чергою президент Реала висунув ультиматум українцю.

Перес заявив, що не буде блокувати трансфер Луніна в іншу команду, але у випадку, якщо за нього буде виплачено 30 мільйонів євро.

До слова. Портал Transfermarkt оцінює вартість Андрія Луніна у 18 мільйонів євро. Контракт українського воротаря із Реалом розрахований до 30 червня 2030 року.

Що відомо про епопею Луніна у Реалі?

Від моменту переходу у Реал (від липня 2018-го) Лунін сумарно провів 62 матчі, у яких пропустив 70 голів та відіграв 22 гри на нуль.

У поточному сезоні-2025/2026 Лунін не провів жодного поєдинку.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо запевнив, що українець вийде на поле лише у наступному 2026-му році у кубковому турнірі. Але такий сценарій не влаштовує українського воротаря.

Лунін мінімізував своє спілкування з наставником "вершкових" та звинуватив тренера у брехні.

Хабі Алонсо у коментарі офіційному сайту Реалу запевнив, що Луніну потрібно завжди бути готовим, бо може трапитись травма чи будь-яка інша ситуація.

"Потрібно почуватися готовим. У нас є чудовий воротар в особі Куртуа, але Лунін довів свою спроможність і також готовий. Подивимося, як складеться ситуація у турнірах. У грудні ми стартуємо в Кубку Іспанії. Подивимося, яке рішення ми приймемо. Лунін має почуватися готовим, навіть якщо досі не грав", – сказав Алонсо.