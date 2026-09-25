"Взагалі перестав поважати, це ганьбище": легенда Динамо епічно знищив зірку збірної України

Збірна України з футболу проводить свій перший офіційний збір під керівництвом Андреа Мальдери. Італієць зібрав аж 30 футболістів на матчі Ліги націй.

За найближчі три тижні нашій команді треба буде провести аж чотири зустрічі. На жаль, не всі найсильніші гравці прибули в табір "синьо-жовтих" і це сильно обурило Йожефа Сабо, повідомляє Sport Express.

Що не так із Луніним

Серед невикликаних футболістів є і воротар Реала Андрій Лунін. Гравець не має травми, тому рішення про неприїзд кіпера прийняв або Мальдера, або сам гравець.

Зрештою легенда Динамо Йожеф Сабо вважає, що Лунін сам відмовився грати з збірну. Він розкритикував кіпера також і за його роль запасного в мадридському Реалі.

Читав, що у нас ще й кілька гравців не приїхали. Не захотіли, як я розумію. Ну а що, відпочинуть пару тижнів. Мабуть, так вони собі вирішили. Якщо чесно, то це навіть не ганьба, а сором! Луніна, наприклад, я взагалі перестав поважати, бо зрозумів, що він у Реалі суто заради грошей. Сидить собі на лаві, зарплату чималу отримує, а як травмується Куртуа, то ще й зіграє пару матчів. Та це ганьбище так себе поводити для професійного футболіста,

– заявив Сабо.

Нагадаємо, що Лунін не грав за збірну з червня 2025 року. У ЗМІ була інформація про те, що Андрій не бажає приїжджати у національну команду в статусі запасного воротаря.

Наразі ж основним кіпером команди є Анатолій Трубін з Бенфіки. Також у збірну України не приїхав Єгор Ярмолюк, який продовжує грати за Брентфорд.

Ба більше, через травму до "синьо-жовтих" не зміг доєднатися Артем Довбик. При цьому днями нападник повернувся до тренувань із Болоньєю.

Зазначимо, що Україна гратиме в дивізіоні B Ліги націй. Нашими суперниками по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Зустріч Угорщина – Україна розпочнеться 25 вересня о 21:45 за київським часом.