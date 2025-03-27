"Шевченко дав багато порад": італійський тренер оцінив потенціал Довбика

Артем Довбик перед початком сезону-2024/2025 став гравцем Роми. Він наразі є найкращим бомбардиром команди, проте все одно отримує чимало критики на свою адресу.

Думкою щодо форварда "вовків" поділився Луїджі Ночентіні. Італійський тренер, який працював асистентом Андрія Шевченка у збірній України, вважає, що уродженець Черкас має всі шанси стати зіркою Серії А.

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Ночентіні вірить в успіх Довбика

За словами 36-річного спеціаліста, Довбику потрібен час для адаптації, повідомляє 24 Канал із посиланням на Retesport. У першу чергу йому треба звикнути до тактичної складової, яка в Італії має надзвичайно велике значення:

Я працював з Артемом у Дніпрі-1, в Україні цей хлопець завжди був з величезним потенціалом. За кілька років він перебрався з українського чемпіонату до італійського, пройшовши через Іспанію. У Серії А завжди був акцент на тактиці, оборонній фазі приділяється більше, ніж у Ла Лізі – українцю потрібно дати час.

Італійський тренер також відзначив роль Андрія Шевченка у прогресі Артема Довбика. Він назвав аспекти, в яких нападнику Роми треба ще додати, щоб вийти на новий рівень.

"Шевченко дав багато порад Довбику, який може бачити ворота з будь-якої точки поля. У нього відмінна ліва нога, він сильний у грі в повітрі, однак йому потрібно покращити гру без м'яча, бо він приїхав із чемпіонатів, де цьому не приділяють уваги.

Артему потрібно покращити взаємодію з товаришами по команді, але він має винятковий потенціал. Рим – важливе місце, де українець може стати лідером, який допоможе Ромі досягти своєї мети", – сказав Ночентіні.

До слова. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів у складі Роми 38 матчів у всіх турнірах. У них він забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні український нападник відреагував на чергову дронову атаку Росії. Він показав світовій спільноті відео, на якому ледь не постраждали футболісти, які вимушені були падати на газон через "прильот", який відбувся зовсім поруч.