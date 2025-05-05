Помер аргентинський футболіст, який тріумфував зі збірною на чемпіонаті світу

У понеділок, 5 травня, спортивну спільноту сколихнула сумна новина. Помер колишній аргентинський захисник Луїс Гальван.

За декілька тижнів до цього ексфутболіста госпіталізували в лікарню в Кордові після інфекції нирок, яка згодом призвела до вірусу. Його серце перестало битися у віці 77 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Buenos Aires Times.

Читайте також Помер легенда Реала, який здобув із клубом 32 трофеї

Чим був відомий Луїс Гальван

Більшу частину ігрової кар'єри він провів у складі аргентинського клубу Тальєрес. Також виступав за місцеві Лома Негра, Бельграно та Сентраль Норте, а єдиним закордонним досвідом був болівійський Болівар.

Завдяки успішним виступам на клубному рівні Луїс Гальван отримав виклик до збірної Аргентини на ЧС-1978. Він став піком кар'єри для футболіста.

На турнірі він виступав у парі з легендарним центральним захисником "альбіселесте" Даніелем Пассареллою. Вони надійно діяли в обороні та допомогли своїй національній команді тріумфувати на "мундіалі", здолавши у фіналі зіркові Нідерланди з рахунком 3:1.

Довідка. Луїс Гальван також виступав на наступному чемпіонаті світу, де аргентинці завершили свій виступ у другому груповому етапі. Всього він провів за збірну 34 матчі.

Нагадаємо, що у квітні помер ще один відомий аргентинський футболіст Уго Гатті. Легендарний воротар досі залишається рекордсменом місцевого чемпіонату за кількістю матчів.