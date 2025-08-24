У Мілані відбувся чемпіонат світу 2025 року з веслування. Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули дві спільні нагороди на міжконтинентальній першості.

Українські веслувальниці завоювали "золото" на дистанції 200 метрів та 500 метрів у каное-двійці. Лузан та Федорів відзначилися на церемонії нагородження, повідомляє 24 канал із посиланням на olympic_team_ukraine.

Що зробили Лузан та Федорів?

Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули золоті медалі ЧС-2025 з веслування на дистанції 200 метрів у каное-двійці. Українські спортсменки випередили "нейтральних" білорусок Юлію Трушкіну та Інну Неделкіну.

Лузан та Федорів під час урочистої церемонії нагородження у весь голос вигукнули "Слава Україні!". На що у відповідь почули "Героям Слава!" від делегації з України, а нейтральні спортсменки, які були поруч переглянулись між собою.

Відзначимо, що сьогодні 24 серпня Людмила Лузан завоювала медаль на дистанції 200 метрів. Українська веслувальниця здобула "золото" у каное-одиночці.

Раніше повідомляли про те, що 23 серпня 2025 року Людмила Лузан здобула ще 2 медалі чемпіонату світу-2025 з веслування. Українська веслувальниця оформила "золотий дубль".