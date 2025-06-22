Перше "золото" для України: веслувальниця Лузан стала чемпіонкою Європи-2025

В останній день чемпіонату Європи-2025 з веслування збірна України поповнила свою медальну скарбничку. Золоту медаль для "синьо-жовтих" здобула Людмила Лузан.

У неділю, 22 червня, у Чехії на чемпіонаті Європи-2025 з веслування відбувся фінальний заплив каное-одиночок на 500 метрів. Україну в змаганні представляла Людмила Лузан, пише 24 Канал.

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Тріумфальний виступ Лузан на Євро-2025

28-річна українка пройшла дистанцію за 2.06,807 хвилини. Людмила впевнено випередила Реку Опавскі з Угорщини та іспанку Марію Корберу.

ЧЄ-2025. Каное-одиночка, жінки. 500 метрів

1. Людмила Лузан (Україна) – 2.06,807

2. Река Опавскі (Угорщина) – 2.08,793

3. Марія Корбера (Іспанія) – 2.11,004

Людмила Лузан з чемпіонською медаллю / Федерація каное України

Ця золота медаль стала першою для України на чемпіонаті Європи-2025. Наразі у нашої збірної чотири медалі: одне "золото", два "срібла" та одна "бронза".

Лузан на Євро-2025 раніше завоювала два "срібла" – в каное-одиночці на 200 метрів та в каное-двійці разом з Іриною Федорів на таку ж дистанцію. Загалом на чемпіонатах Європи Людмила здобула 11 медалей.

Зазначимо, що Людмила Лузан представляє СК "Гірник" з Горішніх Плавнів, а її тренерами є Микола Мацапура та Сергій Батуманкоєв.

Раніше ми повідомляли, як представників Росії не допустили до юніорського чемпіонату Європи-2025 з веслування, який проходив у Польщі.