10 причин стати частиною події року у спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 Lviv

SBC Summit Ukraine є флагманською конференцією спільноти Sport&Business Club. Саміт проходить двічі на рік і з 2024 року став головним майданчиком для діалогу між спортом, бізнесом і медіа в Україні.

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Перенесення події до Львова організатори пояснюють тим, що спортивний маркетинг давно перестав бути київською темою і має значення для всієї країни. Існує щонайменше 10 причин, чому читачу цього матеріалу слід стати частиною SBC Summit Ukraine 2026 Lviv.

1. Історичний момент: Саміт вперше у Львові

Вперше за історію SBC Summit Ukraine головна подія спортивного маркетингу країни виходить за межі Києва. Це сигнал, що галузь живе не лише в столиці, і шанс для професіоналів із заходу України отримати рівень київської конференції поруч із домом. Для киян це нагода побачити, як працює спорт в одному з найактивніших регіонів країни, і познайомитися з його ключовими людьми.

2. Масштаб, який неможливо зібрати деінде

Понад 700 учасників, понад 50 спікерів і дві паралельні сцени протягом усього дня. На Main Stage ідуть стратегічні дискусії та великі панелі, на Best Practices Stage – практичні кейси. Програму можна вибудувати під свої задачі й за один день отримати зріз усієї індустрії: держава, федерації, клуби, бренди, медіа, букмекери, фонди.

Саміт відкриває Q&A "Український спорт у період великих трансформацій" з Матвієм Бідним (Міністерство молоді та спорту). Модерує Андрій Ковальський (ICTV). Це формат запитань і відповідей, а не протокольний виступ, тож можна почути позицію міністерства щодо змін, які зачіпають кожного, хто працює у спорті.

3. Хто насправді платить за спорт

Одна з найсильніших панелей дня об'єднує всіх ключових гравців ринку контенту: Євгена Дикого (Українська Прем'єр-Ліга), Ігоря Зайчука (MEGOGO), Ігоря Полосьмака (Київстар ТБ), Олега Щербакова (Tribuna.com) і Данила Щестюка (1+1 media). Модерує Аріна Євдокименко (УПЛ ТБ). Йтиметься про економіку трансляцій, реклами та спонсорства, тобто про гроші, на яких тримається професійний спорт. Рідкісна нагода почути правовласників, платформи й медіа на одній сцені.

4. Масовий спорт: як залучити тих, хто ніколи не займався

Агенція масового спорту України виступає двічі. Андрій Ребрина на Main Stage розповість, як привести у спорт людей, які раніше ним не цікавилися. Анастасія Михайловська на Best Practices Stage пояснить, як перетворити соцмережі на робочий інструмент розвитку масового спорту. Корисно для федерацій, клубів, громад і брендів, що працюють зі здоровим способом життя.

5. ЧС-2026 очима букмекера

Сергій Міщенко (GGBET) і Віталій Волочай (Maincast) у форматі Q&A "Не за прогнозом" розберуть чемпіонат світу з футболу з позиції гравця, який бачить турнір через дані, поведінку аудиторії та маркетингові активації. Корисно всім, хто працює з великими спортивними подіями як з інфоприводом і бізнес-можливістю.

6. Спортивний код Львова

Завершальну панель Main Stage буде присвячено тому, як спорт формує ідентичність міста. На сцені Андрій Русол (ФК "Карпати"), Артем Федецький (ФК "Карпатські Ведмеді"), Ігор Зінкевич (ВК "Динамо"), Станіслав Горуна (Українська федерація карате), Ольга Шведова (UNI FORCE) та Олег Шпур (Leo Family Group). Модерує Євген Будерацький ("Українська Правда"). Футбол, водне поло, карате, фітнес і девелопмент разом пояснюють, чому Львів став спортивним містом і як цей досвід можна масштабувати.

7. Ветерани у спорті та професійному житті

Панель "Людський потенціал без бар'єрів" збирає тих, хто вже щодня працює з ветеранами: ветеранський клуб "Ветеранський дух Львова", парахокейний клуб "Незламні", Didukh Academy та благодійний фонд Shakhtar Social. Модерує Артем Гончаренко (Інститут "Архітектура стійкості"). Одна з найважливіших тем для країни, і тут її обговорюють практики, а не теоретики.

8. Спорт як інвестиція в регіон

Панель "Спорт як інвестиція в майбутнє Львівщини" збирає всіх, хто ухвалює рішення в регіоні: Офіс спорту Львівської міської ради, Департамент спорту, молоді та туризму ОВА, Відділення НОК у Львівській області, університет фізкультури ім. Боберського та Українську асоціацію регбі. Для бізнесу це розуміння пріоритетів регіону й точок входу для співпраці, для громад – готова модель, як місто і область працюють зі спортом системно.

9. Нетворкінг, який реально працює

В одному просторі будуть власники клубів і федерацій, директори з маркетингу великих брендів, медіаменеджери та спортсмени. Інтерактивні партнерські зони провідних брендів створюють додаткові приводи для знайомств. Для власників квитків BUSINESS є business lounge, зона спікерів і ексклюзивний нетворкінг із ключовими представниками спорту, бізнесу та медіа.

10. Це місце, де народжуються угоди і стратегії на 2027 рік

Саме на SBC Summit Ukraine укладаються спонсорські угоди, запускаються медійні проєкти й бренд-колаборації. Саміт проводиться в другому кварталі та в кінці року, тож це ідеальний момент звірити свої плани з ринком і сформувати стратегію на 2027 рік, адже тут говорять про те, "як буде", а не "як було".

Квитки доступні на WayForPay у категоріях SPORT і BUSINESS. А з промокодом LVIV20 діє знижка 20% на обидва типи квитків.