Не Ферстаппен: хто з чинних пілотів Формули-1 найшвидше здобув дебютну перемогу

У Формулі-1 новачкам рідко вдається вразити у свій дебютний сезон. Але серед чинних пілотів є один, кому не потрібно було багато часу, щоб заявити про свій талант.

У віці 41 року цей гонщик продовжує кидати самому собі виклик. Як пише Autosport, навіть сім чемпіонських титулів не змусили його зупинитися.

Дивіться також Вічні рекорди Шумахера у Формулі-1, які не змогли побити Гемілтон і Ферстаппен

Хто з чинних пілотів витратив найменше гонок на здобуття дебютної перемоги?

У 2007 році новачок Макларен Льюїс Гемілтон мав один з найкращих дебютів в історії: усі п'ять своїх перших Гран-прі британець незмінно фінішував на подіумі. І з шостої спроби спромігся піднятися на найвищий щабель п'єдесталу пошани.

Це сталося у Канаді, де Льюїс спершу буквально розгромив суперників у кваліфікації, випередивши час Фернандо Алонсо майже на пів секунди. А під час гонки, яка спроводжувалася аваріями і драматичною боротьбою, Гемілтон зміг втримати перевагу, відриваючись кожен раз після того, як розриви нівелював автомобіль безпеки.

Як швидко інші пілоти здобували перемогу?

Гемілтону вдалося розпочати відлік своїх перемог набагато швидше, ніж легендарному Міхаелю Шумахеру, з яким британець потім зрівняється за чемпіонствами. "Кривавий барон" вперше підіймав над головою золотий кубок на 18-ому своєму Гран-прі.

А серед чинних пілотів найближче підібрався Макс Ферстаппен: чотириразовий чемпіон світу переміг у 24-ій своїй гонці. Фернандо Алонсо відстав не набагато: 29-ий Гран-прі став переможним.

Коли розпочинається сезон Формули-1?