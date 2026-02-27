На рівні з Магучіх: українська легкоатлетка встановила неймовірне досягнення
- Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів з часом 19 хвилин 53 секунди.
- Цей рекорд робить Оляновську другою чинною українською легкоатлеткою-рекордсменкою світу поряд з Ярославою Магучіх.
Українська скороходка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у приміщенні на 5000 метрів, вперше вийшовши з часу 20 хвилин. Спортсменка подолала дистанцію за 19 хвилин та 53 секунди.
На чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві Оляновська показала історичний результат серед жінок-скоходок. Раніше світовий рекорд належав італійці Елеонорі Гіоргі, пише Суспільне Спорт.
Дивіться також Магучіх відмовилася говорити про фото з росіянкою, через яке могла покинути спорт
Що означає досягнення Оляновської?
Людмила Оляновська у першому старті чемпіонату подолала дистанцію 5000 метрів у манежі за 19 хвилин 53 секунди. Це новий світовий рекорд у приміщенні та перший в історії результат швидший за 20 хвилин у цій дисципліні.
Попереднє світове досягнення, яке належало італійській атлетці Елеонорі Гіоргі з 2014 року, Оляновська покращила на 8 секунд.
Після проходження дистанції Людмила поділилася враженнями.
Що відчувала на останньому колі? Це надзвичайно сильний результат – для дівчини це космічний результат. Я зрозумію, що це за результат, коли захочу його знову перевершити – я розумію скільки треба буде зробити швидких відрізків, скільки треба буде пролити поту, покласти свого часу, щоб знову вийти в манеж і його побити. А зараз – я просто дуже щаслива і задоволена,
– розповіла Оляновська.
На рівні з Магучіх
Цей рекорд робить Людмилу Оляновську другою чинною українською легкоатлеткою-рекордсменкою світу в активі.
Раніше Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту з результатом 2,10 м у 2024 році.
Яким був минулий сезон для Магучіх?
Минула кампанія була не найкращою у кар'єру легкоатлетки порівняно з тріумфальним 2024 роком. У 2025 році вона завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу в Японії.
Окрім того, спортсменка лише здобула срібну медаль у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту у приміщенні.
На початку 2026 року Ярослава Магучіх перемогла на турнірі у Львові, встановивши найкращий результат сезону у світі, підкривши висоту 2 метри 3 сантиметри.