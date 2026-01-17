Початок нової кампанії виявився вдалим для української легкоатлетки. Магучіх перемогла на змаганнях, встановивши найкращий результат сезону у світі, повідомляє 24 канал.

Як Магучіх виступила на меморіалі Дем'янюка?

Спортсменка взяла з першої спроби висоту у 1 метр 91 сантиметр, чого вже було достатньо для перемоги. Проте вона вирішила стрибати далі та з третього разу підкорила планку у 2 метри 3 сантиметри, побивши свій минулий рекорд змагань – 2,01.

Відзначимо, що друге місце на турнірі у Львові здобула Тетяна Білик, яка взяла висоту у 1 метр 80 сантиметрів. Третю сходинку посіла Меланія Вакуліна, підкоривши планку в 1 метр 72 сантиметри.

Результати турніру імені Дем'янюка:

Ярослава Магучіх – 2,03 метри. Тетяна Білик – 1,80 метри. Меланія Вакуліна – 1,72 метра.

Раніше Магучіх в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" розповіла, де виступить після меморіалу Дем'янюка. Українська спортсменка візьме участь на змаганнях у Німеччині.

"Наступний старт після Львова буде восьмого лютого. В Карлсруе (Німеччина) виступатиму на міжнародному турнірі", – розповіла Ярослава.

Яким був минулий сезон для Магучіх?