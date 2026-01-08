Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Марія Ласіцкене не потрапила до переліку російських легкоатлетів, яких World Athletics планує особливо контролювати щодо допінгу в першому кварталі 2026 року. Колишня суперниця Магучіх більше не зобов’язана надавати детальну інформацію про себе, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Що відомо виключення Ласіцкене?

World Athletics суттєво скоротила так званий допінг-пул спортсменів із Росії: з 40 осіб у списку залишили тільки п’ять. Єдиною представницею Росії у стрибках у висоту, яка залишилася під посиленим контролем, стала Марія Качанова.

Також до списку увійшли стрибун у висоту Данило Лисенко та троє спортсменів зі спортивної ходьби – Ельвіра Новосельцева, Максим Денисов та Сергій Кожевников. Атлети, включені до цього переліку, зобов’язані регулярно оновлювати дані про своє місцеперебування в системі ADAMS і неухильно дотримуватися вимог міжнародних антидопінгових стандартів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Варто нагадати, що восени минулого року Марію Ласіцкене змусили пройти гендерне тестування після оновлення правил допуску спортсменок до міжнародних змагань.

Як Магучіх ледве не залишила спорт через фото з Ласіцкене?

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2020 у Токіо Марія Ласіцкене та Ярослава Магучіх боролися за "золото". Після змагань вони зробили спільне фото, через яке українка отримала багато критики на свою адресу.

До речі, нещодавно Ярослава відмовилася обговорювати скандальну світлину з росіянкою. Після шквалу хейту українська чемпіонка збиралася покинути спорт.

Чим зараз займається Ласіцкене?