Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене не попала в перечень российских легкоатлетов, которых World Athletics планирует особо контролировать относительно допинга в первом квартале 2026 года. Бывшая соперница Магучих больше не обязана предоставлять подробную информацию о себе, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Что известно об исключении Ласицкене?
World Athletics существенно сократила так называемый допинг-пул спортсменов из России: из 40 человек в списке оставили только пять. Единственной представительницей России в прыжках в высоту, которая осталась под усиленным контролем, стала Мария Качанова.
Также в список вошли прыгун в высоту Даниил Лысенко и трое спортсменов по спортивной ходьбе – Эльвира Новосельцева, Максим Денисов и Сергей Кожевников. Атлеты, включенные в этот перечень, обязаны регулярно обновлять данные о своем местонахождении в системе ADAMS и неукоснительно соблюдать требования международных антидопинговых стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Стоит напомнить, что осенью прошлого года Марию Ласицкене заставили пройти гендерное тестирование после обновления правил допуска спортсменок к международным соревнованиям.
Как Магучих чуть не оставила спорт из-за фото из Ласицкене?
Напомним, что на Олимпийских играх-2020 в Токио Мария Ласицкене и Ярослава Магучих боролись за "золото". После соревнований они сделали совместное фото, из-за которого украинка получила много критики в свой адрес.
Кстати, недавно Ярослава отказалась обсуждать скандальную фотографию с россиянкой. После шквала хейта украинская чемпионка собиралась покинуть спорт.
Чем сейчас занимается Ласицкене?
- После отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований Мария Ласицкене приостановила спортивную карьеру. Олимпийскую чемпионку не мотивируют выступления на внутренней арене из-за отсутствия мотивации.
- Отметим, что Ласицкене имеет звание капитана российской армии и выступала за спортивное общество ЦСКА. Поэтому она пока не подпадает под статус "нейтральной" спортсменки.
- Последнее выступление 32-летней прыгуньи датируется августом 2024 года. Титулованная спортсменка приняла участие во внутреннем чемпионате, на котором показала результат 1,88 метра и заняла второе место.
- В мае 2025 года Ласицкене заявила, что собирается завершить карьеру. Об этом сообщило издание The Moscow Times.