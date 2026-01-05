Магучих отказалась обсуждать фото с российской спортсменкой Ласицкене. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

Почему Магучих не хочет обсуждать фото с Ласицкене?

Украинка отметила, что эта ситуация стала для нее определенным опытом, который теперь она учитывает в своих заявлениях и поступках. Магучих отметила, что она уже неоднократно объясняла, почему тогда сделала фото с россиянкой.

Также она не захотела отвечать на вопрос, жалеет ли о фото с российской спортсменкой.

Я не хочу об этом говорить. Потому что я это уже пережила и во многих интервью об этом рассказывала. Для меня тема закрыта, но это был мой опыт. Все, что могу сказать,

– сказала Магучих.

Ранее украинская спортсменка в интервью Маше Ефросининой рассказывала о том, что хотела завершить карьеру, ведь она получила большую кучу хейта за фото с россиянкой.

"Я стала психологически более устойчивой к хейту. Люди всегда хейтят, независимо от того, делаешь ты что-то или нет. Это был тяжелый момент. Мой тренер говорила мне – мол, если ты захочешь бросить спорт, то у тебя уже есть бронзовая награда Олимпиады. Доходило до такого. Мне было тяжело пережить негатив, что полился. Я это все прошла. Это в прошлом, это есть, я не могу это изменить", – поделилась олимпийская чемпионка.

Как Магучих выступила в сезоне 2025 года?