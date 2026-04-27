В своем инстаграме чемпионка мира поделилась сторис, как она делает свои первые удары клюшкой. Ранее Магучих никогда не играла в гольф.

Как Магучих прокомментировала смену вида спорта?

На видео Ярослава, несмотря на статус новичка в любимом виде спорта многих богачей, очень уверенно и сильно посылает мяч ударом далеко в сторону лунки.

"Первые шаги в гольфе", – подписала сторис Магучих, а также выложила несколько фотографий с тренером, который познакомил ее с этой игрой.

Кто из украинских спортсменов также любит гольф?

Пожалуй, самой известной звездой украинского спорта, которая прославилась не только в своем собственном виде спорта, но и гольфе, является футболист Андрей Шевченко.

Обладатель "Золотого мяча" заинтересовался игрой с клюшками во время своего пребывания в составе итальянского Милана. С тех пор нападающий участвовал в многочисленных любительских и даже профессиональных турнирах, получал титул вицечемпиона Украины и, как пишет ТСН, выигрывал соревнования в престижном клубе Queenwood в Лондоне.

Также страсть к гольфу почувствовал чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Он признавался, что начал заниматься этим спортом, когда проиграл Корри Сандерсу, который был фанатом мяча и клюшки. Украинец хотел понять, как игра повлияла на координацию и силу оппонента. С тех пор Кличко регулярно появлялся на различных полупрофессиональных турнирах.