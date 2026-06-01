Олимпийская чемпионка стала лучшей в секторе для прыжков в высоту, преодолев планку на 1,97 метра. Однако после завершения соревнований спортсменка призналась, что рассчитывала на значительно больше, пишет "Суспільне Спорт".

Как выступила Магучих?

На этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате украинка уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту. Магучих безошибочно преодолела высоты 1,91 и 1,94 метра, а планку на 1,97 метра взяла со второй попытки.

После этого Ярослава пыталась покорить двухметровую высоту, а затем перенесла планку на 2,02 метра. Однако все попытки оказались неудачными, поэтому результат 1,97 метра стал победным.

Что сказала украинка после победы?

Несмотря на победу, Магучих не скрывала разочарования своим выступлением. По словам легкоатлетки, перед первым летним стартом она надеялась показать более высокий результат.

Соревнования были хорошие, девушки хорошо прыгали. Конечно, результат – не хороший. Не такой я ожидала от первого старта,

– добавила легкоатлетка.

Украинка отметила, что довольна самим фактом возвращения к соревнованиям после длительной паузы и возможностью готовиться к главным турнирам года. Среди основных целей на сезон она назвала регулярные прыжки на высоту более двух метров, а также успешные выступления на чемпионате Европы и чемпионате мира.

Для Магучих это был первый старт после триумфального зимнего сезона, который она завершила "золотом" чемпионата мира в помещении.

Другая украинка Юлия Левченко на этих соревнованиях заняла 4 место, покорив высоту 1,91 метра.