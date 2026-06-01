Олімпійська чемпіонка стала найкращою у секторі для стрибків у висоту, подолавши планку на 1,97 метра. Проте після завершення змагань спортсменка зізналася, що розраховувала на значно більше, пише "Суспільне Спорт".

Як виступила Магучіх?

На етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті українка впевнено виграла змагання зі стрибків у висоту. Магучіх безпомилково подолала висоти 1,91 та 1,94 метра, а планку на 1,97 метра взяла з другої спроби.

Після цього Ярослава намагалася підкорити двометрову висоту, а згодом перенесла планку на 2,02 метра. Однак усі спроби виявилися невдалими, тож результат 1,97 метра став переможним.

Що сказала українка після перемоги?

Попри перемогу, Магучіх не приховувала розчарування своїм виступом. За словами легкоатлетки, перед першим літнім стартом вона сподівалася показати вищий результат.

Змагання були хороші, дівчата добре стрибали. Звісно, результат – не хороший. Не такий я очікувала від першого старту,

– додала легкоатлетка.

Українка зазначила, що задоволена самим фактом повернення до змагань після тривалої паузи та можливістю готуватися до головних турнірів року. Серед основних цілей на сезон вона назвала регулярні стрибки на висоту понад два метри, а також успішні виступи на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу.

Для Магучіх це був перший старт після тріумфального зимового сезону, який вона завершила "золотом" чемпіонату світу в приміщенні.

Інша українка Юлія Левченко на цих змаганнях посіла 4 місце, підкоривши висоту 1,91 метра.