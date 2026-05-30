24-річна легкоатлетка з Дніпра поділилася, що завжди із задоволенням бере участь у тренувальних зборах, попри їхню високу фізичну інтенсивність. Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю офіційному сайту Red Bull.

Як проходять тренування Магучіх?

За словами Магучіх, підготовка зазвичай триває чотири тижні, а навантаження розподіляються нерівномірно. Найбільшим викликом для неї стає екватор зборів.

Перший тиждень легкий. Другий – "О, Боже", а третій – найважчий. Інтенсивність наростає, і на четвертому тижні можна знову розслабитися,

– зазначила Ярослава.

Спортсменка також пояснила, що зараз активно працює над швидкістю розбігу. Саме цей елемент вона вважає ключовим для досягнення високих результатів на стадіоні, адже правильна техніка дозволяє підкорювати нові висоти завдяки законам фізики.

У стрибках у висоту я повинна бігти швидше, ніж можу, щоб у стрибку перевести цю швидкість з горизонтального положення у вертикальне. Коли ти робиш це правильно, фізика бере гору, і ти можеш піднімати планку все вище і вище,

– додала чемпіонка.

Магучіх підкреслила, що ключем до її успіху є командна робота. Тренери дбають про те, щоб підготовка проходила без травм та психологічного вигорання.

Вже 31 травня Магучіх розпочне свій сезон на першому для себе етапі Діамантової ліги. Однією з її головних суперниць у секторі стане Олена Куліченко – уродженка Росії, яка зараз виступає під прапором Кіпру.

Які досягнення в Ярослави Магучіх?