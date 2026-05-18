Тренер української стрибунки Сергій Степанов показав, як Ярослава відпрацьовує витривалість та вибуховий розгін. Під такими навантаженнями навіть спортивна ікона відчула виснаження, пише 24 Канал.

Як Магучіх працює на тренуваннях?

Наставник 24-річної легкоатлетки Сергій Степанов змушує підопічну виконувати вправу "тяга саней". Щонайменше 60 кілограмів ваги на поздовжних трубках прив'язуються до поясу спортсменки, після чого їх потрібно рухати спиною вперед.

Це справді важке випробування сил: попри свою неймовірну фізичну форму, Ярослава Магучіх після підходу сіла на підлогу без сил і, судячи з усього, скаржилася тренеру на те, що навантаження дуже серйозні.

До яких змагань готується Ярослава Магучіх?

Як зазначає сайт Діамантової ліги, на етапі у Сянмені, який відбудеться у суботу, 23 травня, Ярослава Магучіх не заявлена на сектор для стрибків у висоту. Там виступлять лише дві українки – Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Олімпійська чемпіонка натомість традиційно пропускає кілька ранніх азійських етапів і розпочне виступи у найпрестижнішій комерційній серії змагань пізніше, вже з європейських етапів.

Головним турніром цьогоріч у легкій атлетиці стане Абсолютний чемпіонат світу, який прийматиме Будапешт з 11 до 13 вересня. Як зазначає Вікіпедія, це будуть дебютні змагання у новому форматі, заснованому світовою федерацією легкої атлетики. Участь братимуть лише від 8 до 16 найкращих спортсменів у кожній дисципліні, а призовий фонд складе рекордні 10 мільйонів доларів.

Які досягнення вже є у Магучіх цього року?

У березні у польському Торуні Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу у приміщенні. Українка з першої спроби взяла планку на висоті 2 метри 1 сантиметр. Після цього Ярослава спробувала взяти рекорд чемпіонатів світу 2,06, але три стрибки виявилися невдалими.

Завдяки успіху на світовій першості Магучіх стала найбільш титулованою українською легкоатлеткою.

Ярославі належить світовий рекорд – 2 метри 10 сантиметрів. Тренери вважають, що вже цього сезону Магучіх під силу перевершити це досягнення і стрибнути щонайменше на 2,11.