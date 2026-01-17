Начало новой кампании оказалось удачным для украинской легкоатлетки. Магучих победила на соревнованиях, установив лучший результат сезона в мире, сообщает 24 канал.

Как Магучих выступила на мемориале Демьянюка?

Спортсменка взяла с первой попытки высоту в 1 метр 91 сантиметр, чего уже было достаточно для победы. Однако она решила прыгать дальше и с третьего раза покорила планку в 2 метра 3 сантиметра, побив свой прошлый рекорд соревнований – 2,01.

Отметим, что второе место на турнире во Львове получила Татьяна Билык, которая взяла высоту в 1 метр 80 сантиметров. Третье место заняла Мелания Вакулина, покорив планку в 1 метр 72 сантиметра.

Результаты турнира имени Демьянюка:

Ярослава Магучих – 2,03 метра. Татьяна Билык – 1,80 метра. Мелания Вакулина – 1,72 метра.

Ранее Магучих в интервью "Спорт-Экспресс Украина" рассказала, где выступит после мемориала Демьянюка. Украинская спортсменка примет участие на соревнованиях в Германии.

"Следующий старт после Львова будет восьмого февраля. В Карлсруэ (Германия) буду выступать на международном турнире", – рассказала Ярослава.

Каким был прошлый сезон для Магучих?