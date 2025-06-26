Найсексуальніша футболістка світу одягла обтислу сукню з акцентом на бюст

Мадлен Райт є однією з найпривабливіших футболісток світу. Спортсменка часто тішить фанатів, демонструючи свою красу, якою її наділила природа.

Зокрема, Райт полюбляє ділитись гарячим контентом. Нещодавно футболістка на власній сторінці в інстаграмі опублікувала фото, які розірвали соціальні мережі, повідомляє 24 канал.

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Неймовірна Мадлен Райт

Розкішна Мадлен Райт потішила інтернет новими гарячими фото. Найсексуальніша футболістка світу одягла чорну обтислу сукню, зробивши акцент на великому бюсті.

Великі окуляри та грайливий погляд Мадлен ідеально вписався в образ звабливої дівчини. Чарівна Райт майже не використала мейку, адже дівчина може похизуватись природною красою.

Мадлен Райт опублікувала гарячі світлини / Фото з інстаграму футболістки

Нагадаємо, що Мадлен Райт виступала за Чешем Юнайтед. Дівчина зосереджена на розвитку власного бренду в соціальних мережах, а також має сторінку на платформі для дорослих OnlyFans.

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