Нещодавно чарівна Кіана Дюфур на власній сторінці в інстаграм опублікувала добірку гарячих світлин. Фото звабливої 19-річної футболістки можуть "зірвати дах", інформує 24 канал.

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Гаряча Кіана Дюфур

Кіана Дюфур постала перед камерою у відвертому вбранні. Бразильська футболістка попозувала у бікіні з яскравим гоночним принтом, продемонструвавши ідеальну фігуру.

Вболівальники гідно оцінили гарячі світлини бразильської спортсменки, засипавши її компліментами. Попри те, що 19-річна Кіана тільки набирає популярність, її вже називають "Королевою футболу".

Кіана Дюфур попозувала у бікіні / Фото з інстаграму футболістки

Зазначимо, що Кіана Дюфур завірусилась у соціальних мережах після переходу у жіночу команду Університету Південного Міссісіпі у листопаді 2024 року. До цього вона грала у Канаді та молодіжну збірну Гаїті.

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