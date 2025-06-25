Недавно очаровательная Киана Дюфур на собственной странице в инстаграм опубликовала подборку горячих фотографий. Фото обольстительной 19-летней футболистки могут "сорвать крышу", информирует 24 канал.

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Горячая Киана Дюфур

Киана Дюфур предстала перед камерой в откровенном наряде. Бразильская футболистка попозировала в бикини с ярким гоночным принтом, продемонстрировав идеальную фигуру.

Болельщики по достоинству оценили горячие фотографии бразильской спортсменки, засыпав ее комплиментами. Несмотря на то, что 19-летняя Киана только набирает популярность, ее уже называют "Королевой футбола".

Киана Дюфур попозировала в бикини / Фото из инстаграма футболистки

Отметим, что Киана Дюфур завирусилась в социальных сетях после перехода в женскую команду Университета Южного Миссисипи в ноябре 2024 года. До этого она играла в Канаде и молодежную сборную Гаити.

Ранее самая популярная футболистка мира Алиша Леманн поделилась соблазнительными фото в купальнике с отдыха. Игрокиня Ювентуса покорила сердца фанатов.