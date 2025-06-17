26-летняя спортсменка на собственной странице в инстаграме опубликовала серию жарких фото. Девушка покорила сердца поклонников своим роскошным видом, сообщает 24 канал.

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Роскошная Алиша Леманн

Алиша Леманн попозировала перед камерой в черном купальнике на надувном матрасе посреди реки. Стильные солнцезащитные очки, мяч в руках стали прекрасным дополнением к образу футболистки.

Распущенные волосы и очаровательная улыбка добавили шарма фотографиям Алиши. Видно, что девушка наслаждается отдыхом и излучает положительный заряд энергии.

Алиша Леманн на отдыхе / Фото из инстаграма футболистки

Напомним, что Алиша Леманн в прошлом году перешла в Ювентус из Астон Виллы вместе со своим возлюбленным Дугласом Луизом. Недавно появились слухи, что звездная футбольная пара прекратила отношения.

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