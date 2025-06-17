26-річна спортсменка на власній сторінці в інстаграмі опублікувала серію спекотних фото. Дівчина підкорила серця шанувальників своїм розкішним виглядом, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Аліша Леманн

Аліша Леманн попозувала перед камерою у чорному купальнику на надувному матраці посеред річки. Стильні сонцезахисні окуляри, м'яч у руках стали чудовим доповненням до образу футболістки.

Розпущені волосся та чарівна посмішка додали шарму світлинам Аліши. Видно, що Дівчина насолоджується відпочинком та випромінює позитивний заряд енергії.

Аліша Леманн на відпочинку / Фото з інстаграму футболістки

Нагадаємо, що Аліша Леманн торік перейшла у Ювентус з Астон Вілли разом зі своїм коханим Дугласом Луїзом. Нещодавно з'явились чутки, що зіркова футбольна пара припинила стосунки.

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