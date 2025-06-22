Возлюбленная украинского нападающего отправилась на отдых в турецкий Бордум. Девушка порадовала поклонников, опубликовав в инстаграме жаркие фото с пляжа, сообщает 24 канал.

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Роскошная Кристина Яремчук

Кристина Яремчук поделилась фотографиями с отдыха на пляже. Жена Романа Яремчука понежилась под лучами под палящим солнцем и показала фанатам свою идеальную фигуру.

Для своего роскошного образа хрупкая девушка выбрала яркий желтый бикини с плавками на завязке.

Кристина Яремчук на отдыхе / Фото из инстаграма жены Романа Яремчука

Напомним, что супруги Яремчук в отношениях уже семь лет. Кристина и Роман воспитывают маленького сына Никиту, который родился в 2019 году.

Ранее самая популярная футболистка мира Алиша Леманн поделилась горячими фото с отдыха. Звездная игрок Ювентуса позагорала на солнце возле пляжа.