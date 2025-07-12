Магучіх відреагувала на камбек легендарного гурту, запаливши у танці: вогняне відео

Ярослава Магучіх вкотре підкорила публіку драйвовими танцями. Українська легкоатлетка не залишилась осторонь музичних новин та відреагувала на повернення легендарного гурту "Час та Скло".

Олімпійська чемпіонка у своєму інстаграмі опублікувала відео під нову пісню відомого українського гурту. Запальні танці спортсменки підкорили серця шанувальників, повідомляє 24 канал.

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Драйові танці Магучіх

Ярослава Магучіх опублікувала у соцмережах відео з танцями, яке одразу потрапило у тренди. Українська легкоатлетка полюбляє музику та часто ділиться подібним контентом, тому не змогла пропустити легендарне повернення гурту "Час та Скло".

Спортсменка підтримала камбек Надії Дорофєєвої та Олексія Завгороднього, більш відомого під псевдонімом "Позитив". На відео Ярослава Магучіх показала танцювальні навички, рухаючись у ритм музики, а також вразила фанів харизмою.

Магучіх станцювала під нову пісню гурту "Час та Скло":

Нагадаємо, що гурт "Час та Скло" розпався у 2020 році. Проте у 2025 році Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній несподівано повідомили про повернення, а 10 липня представили новий спільний трек.

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