Олимпийская чемпионка в своем инстаграме опубликовала видео под новую песню известной украинской группы. Зажигательные танцы спортсменки покорили сердца поклонников, сообщает 24 канал.

Читайте также Магучих зажгла на тренировке, приняв участие в вирусном тренде: драйвовое видео

Драйвовые танцы Магучих

Ярослава Магучих опубликовала в соцсетях видео с танцами, которое сразу попало в тренды. Украинская легкоатлетка любит музыку и часто делится подобным контентом, поэтому не смогла пропустить легендарное возвращение группы "Время и стекло".

Спортсменка поддержала камбэк Надежды Дорофеевой и Алексея Завгороднего, более известного под псевдонимом "Позитив". На видео Ярослава Магучих показала танцевальные навыки, двигаясь в ритм музыки, а также поразила фанов харизмой.

Магучих станцевала под новую песню группы "Время и стекло":

Напомним, что группа "Время и стекло" распалась в 2020 году. Однако в 2025 году Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний неожиданно сообщили о возвращении, а 10 июля представили новый совместный трек.

Ранее сообщали, что Юлия Левченко поделилась ярким фото с отдыха на озере у озера. Спортсменка очаровала фанатов своей красотой.