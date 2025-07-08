Ярослава Магучих недавно на своей странице в ТикТоке опубликовала драйвовое видео с тренировки. Спортсменка поделилась с фанами частичкой своей положительной энергии, сообщает 24 канал.

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Магучих покоряет тренды

Ярослава Магучих старательно готовится к следующим соревнованиям. Легкотатлетка провела очередную тренировку перед стартом еще одного этапа Бриллиантовой лиги, который состоится в Великобритании.

Несмотря на тяжелую подготовку к соревнованиям Ярослава находит время для веселья вместе с тренером. Олимпийская чемпионка сняла трендовое видео под популярный хит, который вирусится в соцсетях – "Rock You Body".

Магучих зажгла на тренировке: смотрите видео

Напомним, что очередной этап Бриллиантовой лиги-2025 состоится 19 июля в Лондоне. Ярослава Магучих также пробилась в финал турнира, который состоится в августе этого года в швейцарском Цюрихе.

Ранее сообщали, что Ярослава Магучих поделилась фото с прогулки по Парижу, где состоялись соревнования. Очаровательная спортсменка покорила фанатов своей красотой.