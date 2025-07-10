Спортсменка в своем инстаграме поделилась новым фото, продемонстрировав свою естественную красоту. Очаровательная легкоатлетка показала, как провела выходные, сообщает 24 канал.

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Очаровательная Юлия Левченко

Невероятная Юлия Левченко поделилась фото с отдыха у живописного озера. Спортсменка на снимках попозировала в соломенной шляпе и черном стильном купальнике.

Легкоатлетка очаровала фанатов искренней улыбкой. На фото видно, что Юлии очень понравился отдых на природе. Спортсменка оставила подпись под публикацией: "Замечательные выходные".

Левченко на отдыхе вблизи озера / Фото из инстаграма легкоатлетки

Напомним, что Юлия Левченко недавно получила медаль на этапе Континетального тура 2025. Украинская спортсменка удачно выступила на соревнованиях по прыжкам в высоту в чешском Брно.

Также Левченко квалифицировалась на чемпионат мира-2025 по легкой атлетике. Турнир в Токио (Япония) начнется 13 сентября и продлится до 21 сентября.