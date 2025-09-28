У липні 2026 року територія Білого дому стане ареною грандіозного турніру змішаних єдиноборств під егідою UFC. Головним хедлайнером бійцівського шоу може стати колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор.

37-річний ірландський боєць Конор МакГрегор може повернутися в октагон заради участі в турнірі UFC на території Білого дому. Епатажний ексчемпіон розраховує непогано заробити за бій на галявині резиденції президента США, пише 24 Канал з посиланням на сторінку МакГрегора у мережі Х.

Які умови поставив МакГрегор заради бою у Білому домі?

Конор МакГрегор може отримати найбільший гонорар в кар'єрі, якщо організатори погодяться на його умови.

100 мільйонів доларів за бій у Білому домі, 100 "золотих віз" США для мене, сім'ї та друзів. З нетерпінням чекаю можливості знову порадувати бійцівський світ. Задоволення, яке я ніколи не сприйму як належне,

– написав МакГрегор.

За даними GiveMeSport, Конор МакГрегор за свою спортивну кар'єру заробив 200 мільйонів доларів. Свій найбільший гонорар ірландець отримав за боксерський бій проти Флойда Мейвезера, який відбувся у 2017 році. Тоді боєць UFC заробив 80 мільйонів доларів.

Востаннє Конор виходив в октагон у липні 2021 року, коли на турнірі UFC 264 програв технічним нокаутом Дастіну Пор'є. Ірландець у першому раунді зламав ліву ногу, через що рефері присудив перемогу американцю.

Що відомо про турнір UFC у Білому домі?