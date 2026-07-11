МакГрегор – Голловей: як подивитися бій в Україні

У неділю, 12 липня, відбудеться турнір UFC 329, головною подією якого стане бій-реванш між Конором МакГрегором та Максом Голловеєм. Суперники зустрінуться в октагоні через 13 років після першого поєдинку, що відбувся у 2013 році. Тоді перемогу одностайним рішенням суддів здобув ірландець.

Турнір пройде на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Як і де подивитися бій, розповість 24 Канал.

Де дивитися бій МакГрегор – Голловей?

В Україні офіційним транслятором усіх турнірів UFC є спортивний медіасервіс Setanta Sports. Також переглянути трансляцію можна на платформі "Київстар ТБ".

МакГрегор – Голловей: о котрій розпочинається поєдинок

Основний кард стартує о 04:00 за київським часом, а вихід МакГрегора та Голловея до октагону очікується орієнтовно між 06:00 та 07:00. Поєдинок запланований на п'ять раундів.

Що відомо про зустріч між МакГрегором та Голловеєм?

Для 37-річного МакГрегора цей бій стане першим професійним виступом за останні п'ять років. Востаннє ірландець виходив в октагон у липні 2021 року, коли зазнав важкого перелому ноги в поєдинку проти Дастіна Пор'є.

За словами генерального директора UFC Дейни Вайта, турнір UFC 329 вже встановив новий рекорд організації за касовими зборами, вони перевищили 25 мільйонів доларів.