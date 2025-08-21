Київське Динамо 21 серпня провів свій перший матч плей-оф Ліги Європи-2025/2026 проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. Команда Олександра Шовковського поступилась супернику в меншості.

Київське Динамо зіграло свій п'ятий матч у поточному євросезоні. Підопічні Олександра Шовковського вилетіли з Ліги чемпіонів та стали учасниками кваліфікації Ліги Європи, повідомляє 24 Канал.

До теми Чи заслуговує Шовковський відставки: яка статистика тренера Динамо у порівнянні з іншими

Що чекало на Динамо?

Суперником "біло-синіх" став тель-авівський Маккабі, який також вилетів з ЛЧ від Пафоса. Зрештою ігрові проблеми Динамо залишали побоювання у фанатів клубу перед цими поєдинками.

Зрештою Шовковський пішов на кадрові зміни, залишивши поза основою Тимчика, Бражка, Кабаєва, Буяльського та Дубінчака. Матч було відкладено на 15 хвилин через важку погоду.

Втім це не завадило Динамо провалити початок матчу. Всього за 15 хвилин Маккабі зміг створити 3-4 моменти біля воріт Нещерета і один з них завершився голом.

Маккабі – Динамо 3:1

Голи: Перец, 12, 69, Ехезкел, 58 – Волошин, 32.

Перец знайшов шпарину в захисті Динамо та з гострого кута влучно пробив під поперечку. Оговтатися кияни змогли ближче до перерви. Непоганий момент мав Ярмоленко, а от Волошину вдалось відіграти один м'яч.

Читайте також Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна

Назар відгукнувся на проникаючий пас від Ваната та точно пробити від стійки. Здавалось, що після цього м'яча Динамо зможе на рівних конкурувати з ізраїльтянами.

Але на початку другого тайму підопічні Шовковського залишились у меншості. Вівчаренко полетів прямою ногою в щиколотку суперника, за що отримав пряму червону картку.

Цей момент змусив тренера перейти на гру в три центрбеки та випустити Попова. На жаль, нова схема не спрацювала, а Динамо доволі швидко посипалось.

Вже за кілька хвилин після цього Ехезкел вивів Маккабі вперед, а пізніше добив гостей Перец. Хавбек легко відірвався від двох захисників Динамо та спокійно переграв Нещерета.

Кияни спробували відіграти хоча б один гол після виходу Герреро, але рахунок залишився незмінним. Тож через тиждень, 28 серпня, киянам доведеться відігрувати два м'ячі у Любліні. Інакше – Ліга конференцій замість Ліги Європи.

Огляд матчу Маккабі – Динамо: дивитися відео