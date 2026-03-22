У Ферстаппена відібрали титул: за що дискваліфікували пілота Формули-1

Макс Ферстаппен під час двотижневої павзи між Гран-прі Китаю та Японії взяв участь у перегонах на витривалість на німецькій трасі Нюрбургринг. Команда 4-разового чемпіона світу фінішувала першою у заїзді, який тривав чотири години.

Проте згодом стало відомо, що екіпаж Verstappen Team дискваліфікували – механіки припустилися помилки, яка коштувала зірковому нідерландцю трофею і путівки на омріяний 24-годинний марафон, пише The Race.

Як Ферстаппен виступив у гонці 4 години Нюрбургрингу?

Макс брав участь в енд'юранс-перегонах у складі екіпажу Verstappen Team – разом з ним за кермом Mercedes-AMG GT3 ганялися Дані Хункаделья та Жюль Гунон.

Команда нідерландця впевнено виграла заїзд, зафіксувавши на фініші перевагу над найближчими переслідувачами у хвилину. Таким чином Ферстаппен нібито гарантував собі участь у гонці 24 години Нюрбургрингу, яка мала стати повноцінним дебютом пілота в еліті перегонів на витривалість.

Але згодом виявилося, що Verstappen Team була дискваліфікована і позбавлена статусу переможців. Упродовж змагального дня на машині було використано сім комплектів гуми замість передбачених регламентом шести.

У Mercedes пояснили, що помилки було допущено під час відпрацювання піт-стопів і заміни пілотів.

Чи зможе Фестаппен проїхати 24 години Нюрбургрингу?

Попри анулювання результату, мрія Макса взяти участь у престижному автомарафоні залишається досяжною. А допомагає цьому, як не дивно, війна на Близькому Сході.

Через воєнні дії Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії у Формулі-1 не можуть відбутися у квітні. Це означає, що в календарі Ферстаппена з'являється час для того, щоб проїхати ще одну гонку підготовки і все ж кваліфікуватися на головну подію.

