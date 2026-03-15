24 Канал пропонує разом поглянути на найбільш яскраві вірусні фото та відео про другий етап Формули-1 у 2026 році.
Як відреагували у соцмережах мемами на Гран-прі Китаю?
Гонка в Китаї – це хаос. Як це, подвійний нестарт для Макларен?
Як я почуваюсь зараз, поставивши минулого тижня на перемогу Макларен у Китаї, хоча мій друг з мене сміявся
Метрів, які проїхав Піастрі у 2026 році: Австралія – 0, Китай – 0
Зак Браун [директор команди Макларен], припини ховатися, друже. Виходь вперед
Зак Браун прокидається у Арлінгтоні, Техас, а в нього 99+ повідомлень і пропущених дзвінків
Гемілтон вперше на подіумі з Феррарі, Алонсо не фінішував, жах для Ферстаппена, подвійний нестарт Макларен
Фани Ферстаппена просто зараз
Як це бути фанатом Ферстапппена у 2026 році
Антонеллі і Джордж Рассел
Антонеллі і Рассел з нудними першим і другим місцем. Тим часом Феррарі