24 Канал пропонує разом поглянути на найбільш яскраві вірусні фото та відео про другий етап Формули-1 у 2026 році.

Дивіться також Свято в Італії: дебютна перемога тінейджера і подіум Ferrari на Гран-прі Китаю

Як відреагували у соцмережах мемами на Гран-прі Китаю?

Гонка в Китаї – це хаос. Як це, подвійний нестарт для Макларен?

Як я почуваюсь зараз, поставивши минулого тижня на перемогу Макларен у Китаї, хоча мій друг з мене сміявся



Метрів, які проїхав Піастрі у 2026 році: Австралія – 0, Китай – 0

Зак Браун [директор команди Макларен], припини ховатися, друже. Виходь вперед

Зак Браун прокидається у Арлінгтоні, Техас, а в нього 99+ повідомлень і пропущених дзвінків

Гемілтон вперше на подіумі з Феррарі, Алонсо не фінішував, жах для Ферстаппена, подвійний нестарт Макларен

Фани Ферстаппена просто зараз

Як це бути фанатом Ферстапппена у 2026 році

Антонеллі і Джордж Рассел

Антонеллі і Рассел з нудними першим і другим місцем. Тим часом Феррарі