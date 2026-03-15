Чинний чемпіон навіть не вийшов на старт, а найбільш високооплачуваний пілот зійшов через технічну проблему. І все це на тлі домінування Mercedes, повідомляє 24 Канал.
Як пройшов Гран-прі Китаю у Формулі-1?
Команда McLaren у повному складі не змогла стартувати на трасі у Шанхаї через проблеми – Ландо Норріс і Оскар Піастрі за Гран-прі спостерігали у ролі глядачів. Також не змогли розпочати гонку навіть з піт-лейн Габріель Бортолето і Алекс Албон.
На старті традиційно пілоти Ferrari вирвалися уперед, Льюїс Гемілтон завершив перше коло лідером, але згодом Mercedes повернули лідерські позиції. Сейфті-кар через зупинку Ленса Стролла дозволив лідерам провести дешевий піт-стоп, поставивши хард, на якому уся четвірка доїхала до кінця дистанції.
Ferrari влаштували видовищну боротьбу між собою, переможцем в якій все ж виявився Гемілтон. Сер Льюїс нарешті розбив прокляття нової команди і вперше за червону Скудерію піднявся на п'єдестал пошани.
А Кімі Антонеллі оформив дебютну перемогу після рекордного подіуму на своєму лише 26-ому Гран-прі в кар'єрі.
Чотириразовий чемпіон Макс Ферстаппен після дуже проблемного старту боровся за топ-6, але через проблеми із силовою установкою навіть не завершив гонку.
Результати Гран-прі Китаю 2026 року
- 1. Кімі Антонеллі, Mercedes – 25 очок
- 2. Джордж Рассел, Mercedes – 18 очок
- 3. Льюїс Гемілтон, Ferrari – 15 очок
- 4. Шарль Леклер, Ferrari – 12 очок
- 5. Олівер Берман, Haas – 10 очок
- 6. Пьєр Гаслі, Alpine – 8 очок
- 7. Ліам Лоусон, Racing Bulls – 6 очок
- 8. Ізак Аджар, Red Bull – 4 очки
- 9. Карлос Сайнз, Williams – 2 очки
- 10. Франко Колапінто, Alpine – 1 очко