Действующий чемпион даже не вышел на старт, а самый высокооплачиваемый пилот сошел из-за технической проблемы. И все это на фоне доминирования Mercedes, сообщает 24 Канал.
Как прошел Гран-при Китая в Формуле-1?
Команда McLaren в полном составе не смогла стартовать на трассе в Шанхае из-за проблем – Ландо Норрис и Оскар Пиастри за Гран-при наблюдали в роли зрителей. Также не смогли начать гонку даже с пит-лейн Габриэль Бортолето и Алекс Албон.
На старте традиционно пилоты Ferrari вырвались вперед, Льюис Хэмилтон завершил первый круг лидером, но впоследствии Mercedes вернули лидерские позиции. Сейфти-кар из-за остановки Лэнса Стролла позволил лидерам провести дешевый пит-стоп, поставив хард, на котором вся четверка доехала до конца дистанции.
Ferrari устроили зрелищную борьбу между собой, победителем в которой все же оказался Хэмилтон. Сэр Льюис наконец-то разбил проклятие новой команды и впервые за красную Скудерию поднялся на пьедестал почета.
А Кими Антонелли оформил дебютную победу после рекордного подиума на своем лишь 26-ом Гран-при в карьере.
Четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен после очень проблемного старта боролся за топ-6, но из-за проблем с силовой установкой даже не завершил гонку.
Результаты Гран-при Китая 2026 года
- 1. Кими Антонелли, Mercedes – 25 очков
- 2. Джордж Рассел, Mercedes – 18 очков
- 3. Льюис Хэмилтон, Ferrari – 15 очков
- 4. Шарль Леклер, Ferrari – 12 очков
- 5. Оливер Берман, Haas – 10 очков
- 6. Пьер Гасли, Alpine – 8 очков
- 7. Лиам Лоусон, Racing Bulls – 6 очков
- 8. Изак Аджар, Red Bull – 4 очка
- 9. Карлос Сайнз, Williams – 2 очка
- 10. Франко Колапинто, Alpine – 1 очко