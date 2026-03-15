Действующий чемпион даже не вышел на старт, а самый высокооплачиваемый пилот сошел из-за технической проблемы. И все это на фоне доминирования Mercedes, сообщает 24 Канал.

Как прошел Гран-при Китая в Формуле-1?

Команда McLaren в полном составе не смогла стартовать на трассе в Шанхае из-за проблем – Ландо Норрис и Оскар Пиастри за Гран-при наблюдали в роли зрителей. Также не смогли начать гонку даже с пит-лейн Габриэль Бортолето и Алекс Албон.

На старте традиционно пилоты Ferrari вырвались вперед, Льюис Хэмилтон завершил первый круг лидером, но впоследствии Mercedes вернули лидерские позиции. Сейфти-кар из-за остановки Лэнса Стролла позволил лидерам провести дешевый пит-стоп, поставив хард, на котором вся четверка доехала до конца дистанции.

Ferrari устроили зрелищную борьбу между собой, победителем в которой все же оказался Хэмилтон. Сэр Льюис наконец-то разбил проклятие новой команды и впервые за красную Скудерию поднялся на пьедестал почета.

А Кими Антонелли оформил дебютную победу после рекордного подиума на своем лишь 26-ом Гран-при в карьере.

Четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен после очень проблемного старта боролся за топ-6, но из-за проблем с силовой установкой даже не завершил гонку.

Результаты Гран-при Китая 2026 года