Розриває у Ред Булл: Ферстаппен повторив неймовірне досягнення Шумахера
- Макс Ферстаппен виграв другий етап сезону Формули-1 2025 року.
- Він повторив досягнення Міхаеля Шумахера, здобувши 116-ий подіум за одну команду.
- Більше має лише Льюїс Гемілтон (153).
Нідерландський гонщик продовжує демонструвати неймовірні результати за кермом боліда Ред Булл. Ферстаппен виграв другий етап у поточному сезоні.
Минулими вихідними у Формули-1 відбувся сьомий етап сезону 2025 року. Гран-прі Емілії-Романьї подарував успіх команді Ред Булл, яка виграла другу гонку цього року, повідомляє 24 Канал.
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Супердосягнення Макса
Перше місце на етапі посів чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який на 6,1 секунди випередив пілота Макларен Ландо Норріса. Для нідерландця це був вже 116-ий подіум в кар'єрі за Ред Булл.
За цим показником Макс вийшов на друге місце, яке ділить тепер із легендарним Міхаелем Шумахером. Німець стільки ж разів опинявся у топ-3 в складі Феррарі.
Більше за Ферстаппена та Шумахера подіумів у складі однієї команди має лише Льюїс Гемілтон. Британець 153 рази підкорював топ-трійку у складі команди Мерседес.
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Відзначимо, що після семи етапів сезону з 24-х Ферстаппен посідає третє місце в індивідуальному заліку пілотів. Лідерами чемпіонських перегонів є пілоти Макларен:
- Оскар Піастрі (Макларен) – 146
- Ландо Норріс (Макларен) – 133
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 124
- Джордж Расселл (Мерседес) – 99
- Шарль Леклер (Феррарі) – 61