Розриває у Ред Булл: Ферстаппен повторив неймовірне досягнення Шумахера

Нідерландський гонщик продовжує демонструвати неймовірні результати за кермом боліда Ред Булл. Ферстаппен виграв другий етап у поточному сезоні.

Минулими вихідними у Формули-1 відбувся сьомий етап сезону 2025 року. Гран-прі Емілії-Романьї подарував успіх команді Ред Булл, яка виграла другу гонку цього року, повідомляє 24 Канал.

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Супердосягнення Макса

Перше місце на етапі посів чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який на 6,1 секунди випередив пілота Макларен Ландо Норріса. Для нідерландця це був вже 116-ий подіум в кар'єрі за Ред Булл.

За цим показником Макс вийшов на друге місце, яке ділить тепер із легендарним Міхаелем Шумахером. Німець стільки ж разів опинявся у топ-3 в складі Феррарі.

Більше за Ферстаппена та Шумахера подіумів у складі однієї команди має лише Льюїс Гемілтон. Британець 153 рази підкорював топ-трійку у складі команди Мерседес.

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Відзначимо, що після семи етапів сезону з 24-х Ферстаппен посідає третє місце в індивідуальному заліку пілотів. Лідерами чемпіонських перегонів є пілоти Макларен: