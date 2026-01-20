Формула-1 набридла: Ферстаппен змінить гоночну серію і виступатиме за Mercedes

У 2026 році 4-разовий чемпіон світу з автоперегонів Макс Ферстаппен хоче взяти участь у гонці на витривалість "24 години Нюрбургринга". Проте на заваді стоїть календар сезону Формули-1.

Ферстаппену потрібно взяти участь у підготовчому заїзді, який збігається в часі з Гран-прі Китаю. Вирішити проблему взялася команда Mercedes, повідомляє Motorsport.

Дивіться також Провал менеджменту: як "Ред Булл" може втратити Ферстаппена вже за рік

Чи справді Ферстаппен переходить у перегони на витривалість?

Вже у минулому сезоні Макс здобув дебютну перемогу в енд'юренс-рейсингу, вигравши на Нюрбургринзі заїзд тривалістю чотири години, нагадує офіційний сайт Формули-1. Тепер нідерландець хоче перейти на вищий рівень, виступивши у гонці на добу.

Ферстаппен домовився про участь у класі GT3 за кермом автомобіля Mercedes. Нинішня команда Макса у Формулі-1 Red Bull Racing не має заперечень щодо такої зміни. Тим більше, що боротьбу за титул за кермом боліда з відкритими колесами ніхто не скасовував.

Чому Формула-1 заважає Ферстаппену виступити на Нюрбургринзі?

Проте щільність календаря сезону Формули-1 може завадити планам 4-разового чемпіона. Йому потрібно якимось чином розвести у часі Гран-прі та підготовчий заїзд, без якого на "24 години" не потрапити.

На допомогу прийшли в Mercedes: директор бренду Mercedes Benz Ола Калленіус та керівник команди Формули-1 Тото Вольфф офіційно звернулися до босів серії гонок на Нюрбургринзі з проханням змінити розклад змагань. Наразі йде узгодження з іншими командами, і шанс на участь Ферстаппена зберігається.

Коли Ферстаппен може піти з Red Bull?