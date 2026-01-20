Формула-1 набридла: Ферстаппен змінить гоночну серію і виступатиме за Mercedes
- Макс Ферстаппен планує взяти участь у гонці "24 години Нюрбургринга" в 2026 році, проте календар Формули-1 заважає цьому.
- Команда Mercedes намагається змінити розклад змагань на Нюрбургринзі, щоб Ферстаппен міг взяти участь у підготовчому заїзді.
У 2026 році 4-разовий чемпіон світу з автоперегонів Макс Ферстаппен хоче взяти участь у гонці на витривалість "24 години Нюрбургринга". Проте на заваді стоїть календар сезону Формули-1.
Ферстаппену потрібно взяти участь у підготовчому заїзді, який збігається в часі з Гран-прі Китаю. Вирішити проблему взялася команда Mercedes, повідомляє Motorsport.
Чи справді Ферстаппен переходить у перегони на витривалість?
Вже у минулому сезоні Макс здобув дебютну перемогу в енд'юренс-рейсингу, вигравши на Нюрбургринзі заїзд тривалістю чотири години, нагадує офіційний сайт Формули-1. Тепер нідерландець хоче перейти на вищий рівень, виступивши у гонці на добу.
Ферстаппен домовився про участь у класі GT3 за кермом автомобіля Mercedes. Нинішня команда Макса у Формулі-1 Red Bull Racing не має заперечень щодо такої зміни. Тим більше, що боротьбу за титул за кермом боліда з відкритими колесами ніхто не скасовував.
Чому Формула-1 заважає Ферстаппену виступити на Нюрбургринзі?
Проте щільність календаря сезону Формули-1 може завадити планам 4-разового чемпіона. Йому потрібно якимось чином розвести у часі Гран-прі та підготовчий заїзд, без якого на "24 години" не потрапити.
На допомогу прийшли в Mercedes: директор бренду Mercedes Benz Ола Калленіус та керівник команди Формули-1 Тото Вольфф офіційно звернулися до босів серії гонок на Нюрбургринзі з проханням змінити розклад змагань. Наразі йде узгодження з іншими командами, і шанс на участь Ферстаппена зберігається.
Коли Ферстаппен може піти з Red Bull?
Згідно з чинним контрактом, нідерландець отримає право залишити стайню без фінансових зобов'язань, якщо до літньої павзи сезону 2026 року не буде посідати перше чи друге місце особистого заліку.
У 2027 році "бикам" буде ще складніше втримати свого лідера: тоді опція дострокового розірвання в угоді Макса активується навіть з другим місцем.
Боси австрійців сподіваються, що Ферстаппен продемонструє лояльність до команди і допрацює увесь контракт, який закінчується наприкінці 2028 року.