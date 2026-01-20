Формула-1 надоела: Ферстаппен сменит гоночную серию и будет выступать за Mercedes
- Макс Ферстаппен планирует принять участие в гонке "24 часа Нюрбургринга" в 2026 году, однако календарь Формулы-1 мешает этому.
- Команда Mercedes пытается изменить расписание соревнований на Нюрбургринге, чтобы Ферстаппен мог принять участие в подготовительном заезде.
В 2026 году 4-кратный чемпион мира по автогонкам Макс Ферстаппен хочет принять участие в гонке на выносливость "24 часа Нюрбургринга". Однако на пути стоит календарь сезона Формулы-1.
Ферстаппену нужно принять участие в подготовительном заезде, который совпадает во времени с Гран-при Китая. Решить проблему взялась команда Mercedes, сообщает Motorsport.
Действительно ли Ферстаппен переходит в гонки на выносливость?
Уже в прошлом сезоне Макс одержал дебютную победу в эндьюренс-рейсинге, выиграв на Нюрбургринге заезд продолжительностью четыре часа, напоминает официальный сайт Формулы-1. Теперь голландец хочет перейти на более высокий уровень, выступив в гонке на сутки.
Ферстаппен договорился об участии в классе GT3 за рулем автомобиля Mercedes. Нынешняя команда Макса в Формуле-1 Red Bull Racing не имеет возражений относительно такого изменения. Тем более, что борьбу за титул за рулем болида с открытыми колесами никто не отменял.
Почему Формула-1 мешает Ферстаппену выступить на Нюрбургринге?
Однако плотность календаря сезона Формулы-1 может помешать планам 4-кратного чемпиона. Ему нужно каким-то образом развести во времени Гран-при и подготовительный заезд, без которого на "24 часа" не попасть.
На помощь пришли в Mercedes: директор бренда Mercedes Benz Ола Каллениус и руководитель команды Формулы-1 Тото Вольфф официально обратились к боссам серии гонок на Нюрбургринге с просьбой изменить расписание соревнований. Сейчас идет согласование с другими командами, и шанс на участие Ферстаппена сохраняется.
Когда Ферстаппен может уйти из Red Bull?
Согласно действующему контракту, голландец получит право покинуть конюшню без финансовых обязательств, если до летней паузы сезона 2026 года не будет занимать первое или второе место личного зачета.
В 2027 году "быкам" будет еще сложнее удержать своего лидера: тогда опция досрочного расторжения в соглашении Макса активируется даже со вторым местом.
Боссы австрийцев надеются, что Ферстаппен продемонстрирует лояльность к команде и доработает весь контракт, который заканчивается в конце 2028 года.