Провал менеджменту: як "Ред Булл" може втратити Ферстаппена вже за рік
- Контракт Макса Ферстаппена з "Ред Булл" містить пункт про можливість дострокового розірвання, якщо він не буде в топ-2 на момент літньої паузи чемпіонату.
- Інсайдери стверджують, що з 2027 року Ферстаппен зможе покинути команду, якщо не буде лідером заліку у серпні.
Чинний контракт 4-разового чемпіона світу у Формулі-1 Макса Ферстаппена з "Ред Булл" діє до кінця 2028 року. Проте за певних умов зірка автоспорту може безкоштовно піти в іншу команду вже після наступного сезону.
Виявилось, що в угоді Макса зі стайнею є вимога щодо досягнень в особистому заліку пілотів. Якщо результат не відповідає очікуванням нідерландця, він може стати вільним агентом, пише 24 Канал з посиланням на Bild.
Як Ферстаппен може розірвати контракт з "Ред Булл"?
Інсайдери стверджують, що якщо на момент літньої павзи в чемпіонаті, тобто наприкінці липня, Ферстаппен не посідатиме у чемпіонаті перше або друге місце, в його угоді активується опція дострокового розірвання. За власним бажанням він може піти з "Ред Булл" наприкінці року без жодних фінансових зобов'язань зі свого боку.
Ще гострішою ситуація стане у 2027 році. Тоді Макс матиме право на відхід з команди просто за те, що не буде у серпні лідером заліку. Навіть другого місця вже не вистачатиме "бикам", щоб зберегти Ферстаппена в себе.
Чому у контракті Ферстаппена з'явилися ці пункти?
У "Ред Булл" рішення щодо умов угоди ухвалював ключовий консультант команди Гельмут Марко, який минулоріч, як пише The Guardian, оголосив про вихід на пенсію.
Саме з його подачі Макс став найбільш високооплачуваним пілотом пелотону із зарплатою у 65 мільйонів євро. А також Марко погодився на лазівки, які тепер можуть коштувати стайні чемпіона. Тоді такі дії поважного австрійця вже викликали осуд з боку інших керівників.
Чи може Ферстаппен залишитися в команді в разі провалу?
"Ред Булл" потрібно сподіватися на те, що навіть невдачі на трасі не змінять лояльності Макса до команди, яка привела його до 4 титулів чемпіона світу. Адже рішення буде виключно за самим гонщиком – він може і не скористатися можливістю піти.
Як Ферстаппен виступав у Формулі-1?
Макс дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Австралії 2015 року, виступаючи за "Торо Россо". У першому своєму сезоні посів 12-те місце в чемпіонаті.
У 2016 році посеред сезону його підвищили до "Ред Булл". Нідерландець одразу увірвався до топ-5 заліку пілотів.
Після двох умовних "бронз" у 2019 та 2020 роках Макс здобув дебютний титул у 2021 році, на останньому колі останнього етапу випередивши Льюїса Гемілтона.
З того часу Макс виграв ще три чемпіонства поспіль, а у сезоні 2025 року фінішував другим, поступившись Ландо Норрісу.