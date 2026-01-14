Провал менеджменту: як "Ред Булл" може втратити Ферстаппена вже за рік

Чинний контракт 4-разового чемпіона світу у Формулі-1 Макса Ферстаппена з "Ред Булл" діє до кінця 2028 року. Проте за певних умов зірка автоспорту може безкоштовно піти в іншу команду вже після наступного сезону.

Виявилось, що в угоді Макса зі стайнею є вимога щодо досягнень в особистому заліку пілотів. Якщо результат не відповідає очікуванням нідерландця, він може стати вільним агентом, пише 24 Канал з посиланням на Bild.

Дивіться також Відома команда Формули-1 позбулася пілота: хто став непотрібним

Як Ферстаппен може розірвати контракт з "Ред Булл"?

Інсайдери стверджують, що якщо на момент літньої павзи в чемпіонаті, тобто наприкінці липня, Ферстаппен не посідатиме у чемпіонаті перше або друге місце, в його угоді активується опція дострокового розірвання. За власним бажанням він може піти з "Ред Булл" наприкінці року без жодних фінансових зобов'язань зі свого боку.

Ще гострішою ситуація стане у 2027 році. Тоді Макс матиме право на відхід з команди просто за те, що не буде у серпні лідером заліку. Навіть другого місця вже не вистачатиме "бикам", щоб зберегти Ферстаппена в себе.

Чому у контракті Ферстаппена з'явилися ці пункти?

У "Ред Булл" рішення щодо умов угоди ухвалював ключовий консультант команди Гельмут Марко, який минулоріч, як пише The Guardian, оголосив про вихід на пенсію.

Саме з його подачі Макс став найбільш високооплачуваним пілотом пелотону із зарплатою у 65 мільйонів євро. А також Марко погодився на лазівки, які тепер можуть коштувати стайні чемпіона. Тоді такі дії поважного австрійця вже викликали осуд з боку інших керівників.

Чи може Ферстаппен залишитися в команді в разі провалу?

"Ред Булл" потрібно сподіватися на те, що навіть невдачі на трасі не змінять лояльності Макса до команди, яка привела його до 4 титулів чемпіона світу. Адже рішення буде виключно за самим гонщиком – він може і не скористатися можливістю піти.

Як Ферстаппен виступав у Формулі-1?