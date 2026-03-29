Ферстаппен розглядає завершення кар'єри у Формулі-1

Провальний старт сезону 2026 року для команди Red Bull змушує 4-разового чемпіона світу Макса Ферстаппена розмірковувати щодо свого майбутнього. Нідерландець не впевнений, що йому варто продовжувати змагатися.

Ферстаппен став одним із головних критиків нового технічного регламенту. Якщо ситуація не зміниться, він може піти з Формули-1 вже наприкінці цього сезону, пише De Telegraaf.

Чому Ферстаппен може завершити виступи у Формулі-1?

В інтерв'ю BBC Sport Ферстаппен намагався пояснити своє бажання сімейними причинами: мовляв, йому подобається бути частіше вдома з родиною і бачитися з друзями.

Але при цьому нідерландець визнав, що він просто не отримує задоволення від пілотажу в нових технічних реаліях, де боліди на 50% рухаються за рахунок електротяги.

Я можу спокійно сприйняти те, що посідаю 7-8 місця. Звичайно, не можна вічно домінувати і бути на перших ролях. Але якщо результат такий, і при цьому я не отримую насолоду від усього, що відбувається, це не відчувається нормальним для пілота. Це якісь антиперегони. Зовсім не те, що я хочу робити. Можна заробляти багато грошей, але це було не про гроші, це була моя пристрасть,

– поділився Ферстаппен.

4-разовий чемпіон визнав, що найкращим для нього зараз є взаємодія з командою, яку він вважає своєю другою родиною, але щойно він сідає у болід – "стає дуже важко цим насолоджуватися, як би я не намагався щодня".

Що Ферстаппен раніше казав про новий технічний регламент?

Макс був одним із тих, кому одразу не подобалися нові боліди, де пілотам постійно доводиться займатися менеджментом заряду батареї. Через це неможливим стає проходженням прямих на максимальній швидкості.

Нідерландець роздратовано говорив, що сучасна Формула-1 нагадує йому гру Mario Kart, в якій "для обгону потрібно натиснути на одну кнопку, а потім в тебе закінчується швидкість, і тебе всі об'їжджають". Ферстаппен навіть пожартував, що купив собі консоль і гру замість симулятора.

Що робитиме Ферстаппен після завершення кар'єри у Формулі-1?