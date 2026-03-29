24 Канал об'єднав найбільш вдалі жарти про Гран-прі Японії 2026 року у традиційну підбірку.
Як в інтернеті відреагували на Гран-прі Японії у Формулі-1?
Піастрі нарешті завершив бодай коло в гонці
Як відчувається гонка після тортур бути фанатом Піастрі упродовж останніх 6 місяців
Оскар Піастрі фінішував другим у своєму першому Гран-прі 2026 року
Джордж Рассел бачить, як Антонеллі через дві гонки відбирає в нього лідерство в чемпіонаті і роль першого пілота в Мерседес
Старт Антонеллі
Кімі Антонеллі – Расселу: "Дивись на мене, тепер я капітан"
Ще одне швидке коло Кімі Антонеллі
Рассел після того, як Антонеллі виграв ще одну гонку
Гаслі – Ферстаппену упродовж всієї гонки
Гаслі утримував Ферстаппена позаду 53 кола