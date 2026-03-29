24 Канал объединил наиболее удачные шутки о Гран-при Японии 2026 года в традиционную подборку.
Как в интернете отреагировали на Гран-при Японии в Формуле-1?
Пиастри наконец завершил хотя бы круг в гонке
Как чувствуется гонка после пыток быть фанатом Пиастри на протяжении последних 6 месяцев
Оскар Пиастри финишировал вторым в своем первом Гран-при 2026 года
Джордж Рассел видит, как Антонелли через две гонки отбирает у него лидерство в чемпионате и роль первого пилота в Мерседес
Старт Антонелли
Кими Антонелли – Расселу: "Смотри на меня, теперь я капитан"
Еще один быстрый круг Кими Антонелли
Рассел после того, как Антонелли выиграл еще одну гонку
Гасли – Ферстаппену на протяжении всей гонки
Гасли удерживал Ферстаппена позади 53 круга