Втік з України та ображав Зеленського: ексфорвард Десни отримав російське громадянство

Список футбольних зрадників України поповнив ще один персонаж. У минулому перспективний форвард Максим Дегтярьов прийняв громадянство країни-агресорки.

На початку квітня 2025 року Максим Дегтярьов став гравцем казанського Сокола, що грає у четвертому російському дивізіоні. У профілі футболіста відбулися зміни у графі громадянство, пише 24 Канал.

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Зрадник України сплив у Казані

На офіційному сайті казанського клубу вказано, що уродженець Луганщини отримав російський паспорт.

Максим Дегтярьов став росіянином / скриншот з сайту

Навіть у четвертому дивізіоні нападник не може похвалитися видатною статистикою. На його рахунку один гол та один асист в 11 поєдинках.

Що відомо про Дегтярьова

Раніше Дегтярьов опинився в центрі скандалу, коли у своєму інстаграмі образив Володимира Зеленського. Колишній форвард молодіжної збірної України висловився у дусі російської пропаганди.

Зазначимо, що практично вся футбольна кар'єра Дегтярьова пройшла в Україні. У різні роки він захищав кольори донецького Металурга, алчевської Сталі, Олімпіка, Десни, ФК Полтави та Авангард Краматорськ.

У 2018 році Дегтярьов проходив перегляд у київському Динамо, але не підійшов тренерському штабу. Також викликався у молодіжну збірну України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії втік з України. Певний час грав у Казахстані за Тараз та Атирау.